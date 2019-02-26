Группа Лимы грозит Мадуро новыми санкциями, но не хочет применять силу

Страны группы Лимы грозят новыми санкциями против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто его поддерживает. В ходе встречи в Колумбии представители десяти государств вновь потребовали от Мадуро уступить власть Хуану Гуайдо, которого десятки стран признали временным президентом.
На переговорах в Боготе шла речь о возможности силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Единства в этом вопросе не было, так что пока группа Лимы ограничивается лишь дипломатическим давлением. Тем не менее вице-президент США Майкл Пенс напомнил, что Вашингтон готов направить в Венесуэлу своих военных. Принять особые меры дипломатического и политического характера страны группы Лимы грозятся, в частности, если что-нибудь случится с Гуайдо или его семьёй.
Особое место занял вопрос о доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. За закрытие границ группа Лима обвинила Николаса Мадуро в обострении гуманитарного кризиса и в преступлениях против человечности. Организация призывает заняться этим делом Международный уголовный суд.