Ким и Трамп прибыли в Ханой

Американский и северокорейский лидеры прибыли в Ханой. Ради встречи с главой Белого дома Ким Чен Ын преодолел на своем бронепоезде путь примерно в 4 тыс. км. Перелет Дональда Трампа длился около 20 часов. Политиков встречали местное руководство и восторженная толпа с флажками и цветами.
Нынешняя встреча для Дональда Трампа и Ким Чен Ына уже вторая. От переговоров ждут, прежде всего, ясности относительно договоренностей первой - в Сингапуре. Тогда руководство КНДР согласилось на денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Июньский саммит помог несколько растопить лед в отношениях США и Северной Кореи. Что их лидеры скажут друг другу на этот раз?
Саммит США и КНДР пройдет во вьетнамской столице 27 и 28 февраля.