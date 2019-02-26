Ким и Трамп прибыли в Ханой

Американский и северокорейский лидеры прибыли в Ханой. Ради встречи с главой Белого дома Ким Чен Ын преодолел на своем бронепоезде путь примерно в 4 тыс. км. Перелет Дональда Трампа длился около 20 часов. Политиков встречали местное руководство и восторженная толпа с флажками и цветами.

Нынешняя встреча для Дональда Трампа и Ким Чен Ына уже вторая. От переговоров ждут, прежде всего, ясности относительно договоренностей первой - в Сингапуре. Тогда руководство КНДР согласилось на денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Июньский саммит помог несколько растопить лед в отношениях США и Северной Кореи. Что их лидеры скажут друг другу на этот раз?

"Если бы я встретилась с Кимом, у меня бы нашлось, что ему сказать. Как и любому другому перебежчику из Северной Кореи. Мы не ненавидим эту страну. Мы просто уже перестали мечтать о том, что когда-нибудь сможем туда вернуться. И мне бы хотелось рассказать об этому Киму", - говорит перебежчица из КНДР Шин Йун Ха.

Саммит США и КНДР пройдет во вьетнамской столице 27 и 28 февраля.