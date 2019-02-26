Индийский авиаудар в Кашмире

Индийские военные сообщили, что нанесли авиаудар по лагерю террористов на пакистанской территории. 12 самолётов разрушили базу группировки «Джейш-э-Мохаммад» на пакистанской стороне спорного Кашмира. В заявлении отмечается, что уничтожены до трёхсот экстремистов.

Индия обвиняет руководство Пакистана в поддержке террористических групп, действующих в Кашмире. В то же время в Нью-Дели подчёркивают, что не собираются начинать войну с соседями:

Виджай Кешав Гокхале, глава МИД Индии:

«Правительство Индии твёрдо и решительно будет предпринимать все необходимые меры для борьбы с угрозой терроризма. Таким образом, эта невоенная превентивная акция была направлена исключительно против боевиков „Джейш-э-Мохаммад“».

В Пакистане отрицают, что удар был нанесён по базе боевиков. В Исламабаде заявления индийской стороны назвали предвыборной агитацией и подчеркнули, что оставляют за собой право «в любое время и в любом месте» ответить на недружественные действия соседей.

«Джейш-э-Мохаммад» вязала на себя ответственность за нападение на автоколонну индийских войск в Кашмире 14 февраля. Жертвами нападения стали 45 военнослужащих. Теракт стал крупнейшим за последние годы и вызвал резкое обострение отношений между странами. Оба государства отозвали послов, а Индия повысила пошлины на пакистанские товары до 200%, фактически запретив их ввоз.