Майкл Коэн идёт в Конгресс

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания Конгрессу: ему могут задать вопросы, касающиеся возможных финансовых махинаций американского президента и предполагаемого сговора с Москвой.

Коэн, отбывающий трёхлетний срок по обвинению в нецелевой растрате средств из фонда избирательной кампании своего экс-начальника, - фигурант расследования Роберта Мюллера. Доклад спецпрокурор представит Минюсту на этой неделе. Тот подготовит отч`ёт для Капитолия. В случае обвинений в адрес Трампа Конгресс обязан будет открыть расследование.

"Процедура импичмента применяется при госизмене, взяточничестве и других тяжких преступлениях. Как таковое, можно квалифицировать и воспрепятствование правосудию в подобном расследовании. Одной из статей импичмента Никсона была как раз-таки - о воспрепятствовании отправления правосудия", - поясняет Сюзан Лоу, профессор Школы права Джорджтауна.

По делу о "рашагейте" проходят 34 человека. От многих Мюллер добился признательных показаний. Большинству предъявлены обвинения. Шестеро фигурантов – люди из ближайшего окружения Трампа, трое – российские граждане.

Москва отрицает попытки повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.