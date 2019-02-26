Кипр: общины укрепляют доверие

Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи договорились об имплементации согласованных мер по укреплению доверия между двумя общинами. Комментируя встречу, которая прошла в резиденции спецпредставителя Генерального секретаря ООН на Кипре, президент Анастасиадис сказал:

"Проблема здесь заключается в незыблемости определённых позиций. Мы уже говорили, что безопасностью поступиться нельзя: речь идёт о гарантиях, о праве на ввод и присутствии турецких войск. Я поднял вопросы, касающиеся определенных действий оккупационного режима, которые негативно влияют на атмосферу в целом".

По данным миссии ООН, среди мер по укреплению доверия - согласованная работа мобильной связи на всей территории Кипра и разминирование территорий, остающихся опасными после ввода Турцией своих войск в 1974 году. В качестве жеста доброй воли Акынджи передал Анастасиадису работы греческих художников, которые оставались на северной части острова. Вопрос о возобновлении мирных переговоров пока не был решён. Стороны заявили, что до июня процесс едва ли будет запущен.

В тот же день в Афинах глава греческого МИДа Йоргос Катругалос встретился со спецпосланником ООН по Кипру Джейн Холл Лют. Катругалос подтвердил приверженность Греции решению кипрского вопроса на основе резолюций ООН о воссоединении острова, отмене системы гарантий и выводе оккупационных войск. Афины также высказались за сохранение Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре

Кипр разделен по турецкую и греческую части со времени вооруженного вторжения Анкары в 1974 году, спровоцированного госпереворотом сторонников присоединения острова к Греции. Под турецким контролем оказалось около 37% территории. Здесь в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Анкарой.