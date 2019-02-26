Лейбористы за повторный референдум

Оппозиционная Лейбористская партия будет настаивать на повторном референдуме о «брексите». С таким заявлением выступил её лидер Джереми Корбин. Об этом варианте лейбористы говорят с прошлого года. Они считают неправильной сложившуюся сейчас ситуацию, когда стоит выбор лишь между вариантом Терезы Мэй и «брекситом» без сделки.

Эмили Торнбери, лейбористская партия:

«То, что делает сейчас Тереза Мэй — всего лишь игра для неё: „Или будет по-моему, или не будет никак“. По нашему мнению, сделка, подписанная Мэй — это катастрофа, а выход без сделки — полная катастрофа. Поэтому парламент полностью никогда не поддержит происходящее. Поддержки большинства нет, поэтому, чтобы выйти из тупика, вариант Терезы Мэй необходимо предоставить народу».

Парламент уже неоднократно отказывался поддерживать «вариант Мэй»; но не только сама премьер-министр, но и представители Евросоюза подчёркивают, что другого договора не будет, даже если дату «развода» удастся перенести, что теоретически возможно.