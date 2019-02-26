Как 5g изменит мир?

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне только и говорят, что о пятом поколении мобильной связи 5G и его невроятной скорости. Компания NTT Group показала, как при помощи этой технологии два музыканта могут играть вместе, находясь в двух разных местах.

Но речь не о музыке. Руководство крупнейшей телекоммуникационной компании Японии уверено, 5g изменит мир.

""Умный" мир, "умные" машины, "умные" здания, "умное" сельское хозяйство, "умные" заводы - 5g сделает "умным" всё", - говорит глава NTT GROUP Чунь Савада.

Южнокорейский мобильный оператор KT уже использует сеть 5G и рассказывает, чего ждать в ближайшие годы.

"Все зависит от возможностей рынка и развития различных девайсов. Изначально скорость передачи данных может составить от одного до двух гигабитов в секунду", - отмечает Ким Бьюнгсук из корпорации KT.

В скором времени к единой сети будут подключены миллионы предметов. А это таит в себе и определённые риски: ведь и у хакеров появится гораздо больше возможностей для атак.

"К единой сети будут подключены пользователи широкополосной мобильной связи, "умные" автомобили, а также. например, хирург, который проводит дистанционную операцию с применением технологии 5G. Вы бы не хотели, чтобы операции помешал взлом веб-камеры в доме третьего лица", - говорит технический директор F5 Networks Барт Салетс.

Несмотря на риски, к пятому поколению мобильной связи стремятся подключиться все. На Конгрессе представлены более 500 новинок. Европейцы намерены внедрить технологию 5g уже до конца года.

"Скорее всего, сеть 5g будет доступна широкой публике в конце 2019 - начале 2020 года - в зависимости от освобождения частот для этих нужд, замены кабелей. А преобразования индустрии мы ждем к 2021 или 2022 году", - говорит гендиректор Ericsson France Франк Бутан.

Скорость. Вот главное обещание технологии 5G. Пока не понятно, как будут решены вопросы безопасности, как конкретно будет внедряться технология. Ясно одно - это случится уже совсем скоро.