Мими-мишка из Берлинского зоопарка

Берлинский зоопарк вновь радует посетителей белыми медвежатами: 12-недельный детёныш позирует на камеру и играет с мамой Тоней. Пол медвежонка, правда, ещё предстоит определить: пока его не стоит разлучать с родительницей, а она тщательного осмотра не допустит.

Размножение белых медведей в неволе чрезвычайно сложно: смертность медвежат достигает половины.

13 лет назад в Берлинском зоопарке родился белый медвежонок Кнут. Мать отказалась его кормить, и выхаживали детёныша ветеринары. Кнут стал звездой телеэкранов, но прожил недолго: в четырёхлетнем возрасте подхватил смертельную инфекцию.