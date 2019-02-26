О бесконтактный новый мир

Складные телефоны — новая итерация «раскладушек», побеждённых смартфонами — главные звёзды Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Правда, в руки посетителям их пока не дают, спрятав за стеклом. Зато другие модели руками трогать вообще не обязательно:

Кристина Хинер, Euronews:

«Кроме складных телефонов, ещё одна новинка — устройства, которыми можно управлять, вообще не прикасаясь к экрану».

В таких аппаратах активно внедряют и новую систему обеспечения безопасности: сканер рисунка вен на ладони. Его считают гораздо более надёжным, чем обычные уже сканеры отпечатков пальцев:

Мигель Анхель Фернандес, директор по маркетингу LG:

«Нужно поднести руку на 10 см к экрану, не касаясь его, и устройство распознает рисунок ваших вен. Вероятность, что у кого-то окажется такой же, в десять раз меньше, чем шанс найти одинаковые отпечатки пальцев».

Зато потрогать можно голограмму — благодаря новому поколению очков смешанной реальности, которые в теории дадут человеку невиданные ранее возможности по взаимодействию с виртуальностью. Но пока концепция ещё дорабатывается, и предлагают такие очки лишь профессионалам и крупным корпорациям.

Чарли Хань, Microsoft:

«Конечно, мы мечтаем о мире, в котором такие технологии будут доступны всем пользователям. Но это всё же потребует определённого времени».

Пока новый мир не наступил, но роботы уже умеют разносить кофе, играть на пианино и танцевать друг с другом. Но до биодроидов ещё далеко: инженеры признаются, что создать для таких целей человекоподобное тело едва ли проще, чем искусственный интеллект.

Саймон Трамел, инженер:

«Мы пытаемся максимально приблизить конструкцию роботов к человеческому телу. Наше тело, с точки зрения робототехники, мягкое, сильное, быстрое, динамичное, способное к самовосстановлению. Сейчас мы пытаемся имитировать работу человеческих мышц».

Ещё несколько лет назад казались фантастикой беспилотные автомобили; сегодня они уже ездят по дорогам, а в Барселоне представлен прототип летающего дрона-такси. Пока, правда, полёты на нём только виртуальные.