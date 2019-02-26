Фестиваль цветущей сливы в Киото

В Китано Тэнмангу, одном из синтоистских святилищ Киото на западе Японии, прошел фестиваль цветущей сливы Байкасай. Праздник отмечают 25 февраля - именно в этот день в 903 году умер Сугавара-но Митидзанэ, знаменитый государственный деятель, ученый и поэт. После смерти он был провозглашен божеством - покровителем наук. Как всегда, в этом году на цветение примерно 1500 деревьев приехали посмотреть не только жители Японии, но и сотни туристов. Женщины, одетые в традиционные одежды, угостили гостей зеленым чаем.