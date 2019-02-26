Студенты Алжира против Бутефлики

В Алжире продолжаются демонстрации против выдвижения действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. На этот раз манифестации в столице и ряде других городов организовали студенты, выразив свое недовольство. Десятки протестующих прошли по центру Алжира. Но главным образом демонстрации состоялись на территории университетских городков, так как полиция помешала молодым людям выйти за их пределы. Основным лозунгом протестующей молодежи было требование отказа Бутефлики от участия в выборах. "Нет - пятому мандату! Бутефлика, уходи! За свободный и демократический Алжир!", - скандировали они.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы все изменить, потому что ситуация, в которой мы оказались - насквозь прогнившая. Мы против пятого срока, и мы должны действовать сообща, чтобы изменить ситуацию в этой стране", - говорит эта студентка.

10 февраля Бутефлика, занимающий пост президента страны с 1999 года, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пятый срок на выборах главы государства, намеченных на 18 апреля. По мнению оппозиции, как светской, так и умеренных исламистов, "политик не в состоянии продолжать управлять страной из-за своей болезни, и его очередное выдвижение в интересах тех, кто извлекает выгоду из сложившейся ситуации".