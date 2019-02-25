Испанские спасатели демонстрируют, как помочь человеку, попавшему под лавину

Каждый зимний сезон в горах происходят несчастные случаи: лыжников накрывают снежные лавины, альпинисты застревают в расщелинах, снежные бури заметают машины.

На этом видео 2-й батальон Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям проводит учения по спасению людей в горах Сьерра-Невада на юге Испании.

Военные спасатели должны быть готовы ко всему. Батальоны этой службы состоят из солдат, кинологов, альпинистов, дайверов. Они непрерывно участвуют в тренировках, чтобы в нужный момент оказать необходимую помощь.

В учениях задействованы и собаки-спасатели: наряду с людьми они участвуют в поисках пропавших людей. Солдаты работают вручную: с помощью длинных палок они пытаются найти людей подо льдом.

У спасателей не так много времени, чтобы найти выживших: температура тела людей, находящихся под снегом, падает очень быстро.По сценарию данной тренировки, идёт поиск пострадавшего со сломанной ногой. И это значительно затрудняет его спасение из-под снежных завалов.