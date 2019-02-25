США - Гуайдо: Мы с вами на все 100%

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник провел в Боготе встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и президентом Колумбии Иваном Дуке, на которой обсудил с ними ситуацию в Венесуэле. Пенс заверил Гуайдо, которого десятки стран признали временным президентом, что тот может рассчитывать на полную поддержку Дональда Трампа.

Вице-президент США Майкл Пенс: "Трагические события прошедших выходных лишь укрепили решимость Соединенных Штатов Америки поддержать вас, встать на сторону свободолюбивых людей и Венесуэлы, пока демократия и свобода не будут восстановлены. И вам, президент Гуайдо, очень простое послание от президента Трампа: мы с вами на все 100%".

Пенс также сообщил, что Белый дом намерен дополнительно выделить 56 миллионов долларов тем латиноамериканским странам, которые оказывают помощь народу Венесуэлы в его борьбе за демократию.

Хуан Гуайдо: "Это не дилемма между демократией или диктатурой - демократия должна победить. Режим хотел показать, что существует дилемма между войной и миром. Нет никакой дилеммы между войной и миром - мир должен восторжествовать, превалировать должна защита граждан".

Накануне в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео не исключил применения силы в Венесуэле, назвав президента Николаса Мадуро "худшим из худших тиранов". Однако вице-президент Бразилии в колумбийской столице заявил, что страны входящие в Группу Лимы, не желают проводить военную интервенцию в Венесуэлу. Он также отметил, что "необходимо искать другие пути для доставки гуманитарной помощи в эту страну".