Саммит в Дубае: искусственный интеллект, инвестиции в Африку и торговая война США и Китая

В феврале 2019 года в Дубай на 7-ой Всемирный правительственный саммит прибыли лидеры стран и инноваторы. Среди главных обсуждаемых тем – цифровая экономика, управление искусственным интеллектом и будущие проекты.

Личный помощник will.i.am

Одним из участников саммита был музыкант will.i.am, который представил публике своего личного помощника Omega. Как продюсер will.i.am получил множество наград, среди которых Грэмми и Эмми, на его счету сотрудничество со звездами музыкального олимпа и выпуск мировых синглов.

Как и множество успешных знаменитостей, Уильям Адамс (настоящее имя музыканта) начал искать свою стезю в мире бизнеса.

"Искусственный разум для человечества, расширяющий возможности людей при помощи данных. Наши бизнес-модели не предназначены для Фейсбука, Гугла или Амазона. Мы разрабатываем что-то свежее, строим новую структуру с нуля", – заявляет музыкант.

Его компания i.am+ group в сотрудничестве с дубайским конгломератом "Маджид Аль Футтейм" создали Omega, контекстуального личного помощника.

"У нас есть технология для бизнес-модели, целью которой выступает не монетизация личных данных людей, а помощь в усовершенствовании их жизни", – говорит глава "Маджида Аль Футтейма" Ален Беджани.

После успешного испытания на немецком языке глобальный запуск Omega на английском и арабском языках состоялся в Дубае.

"Последние несколько месяцев мы разрабатывали систему воспроизведения и понимания многочисленных диалектов, и в ближайшем будущем Omega заговорит на всех диалектах арабского языка", – добавляет will.i.am.

Этот лингвистический элемент машинного обучения – очередной достигнутый рубеж в развитии устройств, работающих на основе искусственного интеллекта. Omega может разобрать человеческую речь, и вам не нужно будет подстраиваться под нее.

Новый личный помощник разработан таким образом, чтобы взять на себя некоторые каждодневные дела, такие как помощь в приготовлении ужина.

"Я хочу сегодня приготовить спагетти, и у вас есть список продуктов, которые вам нужно купить. И мы занимаемся как раз разработкой такого вида шопинга, основанного на анализе контекста и диалога", – разъясняет глава i.am+.

Упрощение процесса закупки продуктов или билетов в кино – одна из главных причин, почему в сотрудничестве заинтересован дубайский партнер "Маджид Аль Футтейм".

Именно он управляет развитием сетей супермаркетов "Каррфур" и кинотеатров "Вокс" на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где Omega запустится впервые.

Устройства, работающие на искусственном интеллекте, на данный момент все чаще берут на себя выполнение некоторых самых монотонных дел в нашей повседневной жизни. У нас уже есть представление о том, как эта технология может видоизменить наш быт в самом ближайшем будущем.

В кулуарах саммита мы поговорили с генеральным директором портового гиганта DP World. Султан Ахмед бин Сулайем рассказал нам об основных факторах, влияющих на бизнес в 2019 году от улучшения логистики поставок по всей Африке до торгового спора между США и Китаем.

Зачем инвестировать в Африку?

DP world владеет обширной сетью портов и логистических центров по всему миру. Для его президента султана Ахмеда бин Сулайема инвестиции в развитие инфраструктуры на Африканском континенте имеют важное значение. И хотя иногда это непростая задача, в конечном итоге у компании появляются уникальные возможности.

"Африка – важный рынок, поэтому мы инвестируем в него и будем продолжать это делать.

Росту в Африке мешает одно препятствие - это инфраструктура, связь. Межафриканская торговля очень, очень мала там, где она должна быть больше. Но плохие дороги, отсутствие более совершенных методов транспортировки, отсутствие системного подхода и, конечно, тарифы, мешают странам вести совместную торговлю.

Мы инвестируем в сомалийскую Берберу. Мы присматриваемся к Асэбу в Эритрее, ищем возможности в Эфиопии. У нас проекты в Демократической Республике Конго. Мы расширяем наш порт в Дакаре, совершенствуем оба терминала в Алжире. В нашем распоряжении огромный логистический индустриальный парк в Египте. Второй там же - строится. В Мали – у нас сухопутный порт; в Кигали в Руанде тоже. Таким образом, мы переходим от портового оператора к торговому посредничеству", – заявляет директор DP world Ахмед бин Сулайем.

Стоит ли опасаться торговой войны между США и Китаем?

При ответе на вопрос, как торговая война между США и Китаем влияет на планы DP World, султан показался невозмутимым:

"Судя по поставкам, Трамп заключил сделки. Все думали, что соглашение с Мексикой не пройдет, а оно подписано. Все считали, что сделка с Канадой провалится, но она была заключена!

Почему не проходит сделка с Китаем? Она пройдет. Конечно. Обе страны нуждаются в рынках друг друга. Это же крупные рынки. Они должны заключить соглашение, но Трамп хочет для США справедливой свободной торговли, и сделка между двумя гигантами разрешит это".

Недавние подвижки в отношениях между Китаем и США вполне могут послужить основанием для робкого оптимизма.

В Вашингтоне начался новый раунд торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Предыдущий раунд переговоров в Пекине закончился без сделки, но и китайские, и американские чиновники говорят, что прогресс был достигнут. Согласно Белому дому, переговоры направлены на достижение структурных подвижек в Китае, которые повлияют на двустороннюю торговлю.

"Насущный вопрос в том, повысим ли мы тарифы, потому что они автоматически увеличатся на 25 процентов, начиная с поставки товаров из Китая на 200 миллиардов долларов. И нам известно, что Китай хотел бы, чтобы этого не произошло. Так что, я думаю, они пытаются сделать все для этого. Посмотрим, что получится. Могу только сказать, что переговоры с Китаем по торговле прошли очень и очень хорошо. В то же время наша экономика очень сильна, у нас все хорошо", – заявил президент США Дональд Трамп.

Одна из проблем для США – как они ее называют – кража интеллектуальной собственности в Китае и принудительная передача технологий от американских компаний. Китай отрицает эту практику и понимает, что переговоры с США находятся в центре внимания мировой общественности.

"Мы надеемся, что Китай и США смогут приложить усилия для достижения консенсуса во время переговоров двух глав государств в Аргентине; что они смогут приложить максимум усилий и пойти навстречу друг другу, чтобы достичь соглашения, которое будет устраивать обе стороны и будет отвечать ожиданиям международного сообщества", – заявил представитель МИДа Китая Жэнг Шуан.

Участники переговоров из Китая и Соединенных Штатов продемонстрировали твердое желание урегулировать торговый спор между странами в ходе текущих переговоров и продолжают искать пути совместной работы по решению этих вопросов.

"Конечно мировая экономика только выиграет, если обе страны смогут разрешить свои разногласия без тарифов, без других условий, которые нарушают нормальный ход экономического сотрудничества между двумя странами", – заявляет глава Американской торговой палата в Китае Тим Стрэтфорд.

Аналитики призывают переговорщиков сосредоточиться на общих позициях и работать в направлении выработки взаимовыгодных условий. Хотя трудно избежать последствий повышения тарифов для их экономик, ясно, что торговая война не принесла экономической выгоды ни одной из сторон

Это все, о чем мы успели поговорить в этом выпуске программы. Встретимся с вами в следующем месяце для обсуждения крупнейших деловых и инвестиционных событий со всего мира.