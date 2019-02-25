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ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Церемония вручения премии "Оскар"

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 Наира Давлашян 
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Церемония вручения премии "Оскар"
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Euronews ведет текстовую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. В этом году за звание "Лучшего фильма" борются восемь кинолент.


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