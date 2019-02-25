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"Мы за справедливость, они - за коррупцию"

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 Мария Горковская 
"Мы за справедливость, они - за коррупцию"
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"Мы за справедливость, они - за коррупцию": в Бухаресте прошла антиправительственная манифестация. В воскресенье тысячи человек выступили против изменения национального законодательства в сфере правосудия. Ранее кабинет министров одобрил поправки, которые, по мнению протестующих, могут подорвать борьбу с коррупцией в стране, а преступившим закон политикам позволить уйти от судебной отвественности.

Манифестацию организовали оппозиционные силы - "Союз за спасение Румынии" и Партия свободы, единства и солидарности. Аналогичные акции протеста прошли еще в нескольких городах страны.


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