Майк Помпео о саммите США и КНДР

В ходе саммита в Ханое Вашингтон и Пхеньян не достигнут соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова. Такой прогноз в преддверии встречи на высшем уровне во вьетнамской столице сделал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Северная Корея по-прежнему несет ядерную угрозу миру.
Первый в истории саммит американского и северокорейского лидеров прошел в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона КНДР согласилась на полное ядерное разоружение. Но ни его условия, ни сроки в тексте итогового соглашения указаны не были.