Майк Помпео о саммите США и КНДР

В ходе саммита в Ханое Вашингтон и Пхеньян не достигнут соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова. Такой прогноз в преддверии встречи на высшем уровне во вьетнамской столице сделал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Северная Корея по-прежнему несет ядерную угрозу миру.

"В проводимой США политике ничего не изменилось с тех пор, как я занимаю пост госсекретаря и даже с тех времен, когда я еще был директором ЦРУ. Наши цели и задачи ясны. Президент заявил, что для решения всех вопросов понадобится время. Возможно, будет организован еще один саммит. Не все проблемы можно будет уладить на этой неделе. Но нынешняя встреча - важный шаг в соответствующем направлении", - сказал Помпео.

Первый в истории саммит американского и северокорейского лидеров прошел в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона КНДР согласилась на полное ядерное разоружение. Но ни его условия, ни сроки в тексте итогового соглашения указаны не были.