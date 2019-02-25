Детский сад ждёт Ким Чен Ына

В детском саду вьетнамско-северокорейской дружбы в Ханое готовятся к встрече лидера КНДР Ким Чен Ына. Он должен приехать во вьетнамский город на встречу с Дональдом Трампом, и дети надеются выступить перед ним.

Садик дружбы двух стран был построен в 1978 году — это был подарок КНДР Вьетнаму, который тогда только восстанавливался после войны.

Заведение действует до сих пор: социалистические страны считают друг друга союзниками и друзьями, несмотря на весьма разные подходы к строительству социалистического общества.