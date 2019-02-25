Выборы в Молдавии: парламент разрывается между ЕС и Россией

Более половины мест в парламенте Молдавии получат сторонники интеграции с Евросоюзом. Таковы результаты прошедших в воскресенье выборов. Лидирует по числу голосов Социалистическая партия, которая выступает за более тесное сотрудничество с Москвой. У неё более 30 процентов. На втором и третьем местах — избирательный блок «Сейчас» и Демократическая партия — у них, соответственно, 26 и 24%.

Демократы, которые в нынешнем созыве сформировали большинство, с учётом одномандатных округов претендуют на 34 кресла из 101. Такие данные приводит «Франс-Пресс». Партия уже заявила, что готова сотрудничать со всеми силами.

Проевропейский альянс «Сейчас» должен получить 26 мандатов. Его лидеры обвиняли демократическую партию и бывшего лидера социалистов, президента Игоря Додона, в построении, цитата, «путинского варианта диктатуры».

Социалисты рассчитывают на 31 место в палате — в нынешнем созыве у них 24 мандата.

Ни одна из фракций, таким образом, по итогам выборов не может сформировать правительство, не преодолев принципиальных разногласий со своими противниками. На решение этого вопроса у депутатов будет полтора месяца — если они не договорятся, президент получит право распустить парламент.