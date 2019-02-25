Тереза Мэй: отcрочка смерти подобна

Отсрочка смерти подобна, по крайней мере, так считает Тереза Мэй. Выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз-Лига арабских государств в египетском Шарм-эш-Шейхе, британский премьер-министр пообещала сосредоточить все силы на том, чтобы Соединенное королевство покинуло ЕС 29 марта, как то и было запланировано.

"Сделка - в пределах нашей досягаемости, - уже в который раз заявила Мэй. - Думаю, именно на этом должны быть сосредоточены наши усилия. Любая задержка является лишь задержкой, она не устраняет проблему и не решает ее. Подчеркну еще раз: Brexit должен состояться 29 марта, и над этим мы будем работать!"

Иное мнение у главы Евросовета: Дональд Туск убежден, что отсрочка была бы "рациональным решением". В том же Шарм-эш-Шейхе он так прокомментировал ситуацию: "В Палате общин нет большинства, чтобы одобрить сделку. Перед нами стоит альтернатива: хаотичный Brexit, либо отсрочка. Я считаю, что в данной ситуации отсрочка была бы рациональным решением, но премьер-министр Мэй думает все еще думает, что она может избежать подобного развития событий".

Британский премьер намерена во вторник отчитаться о ходе переговоров в Брюсселе перед Палатой общин, а на 12 марта назначено повторное голосование по сделке с ЕС. Главным камнем преткновения остается механизм "бэкстоп", который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.