Отставка главы иранского МИДа

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о решении подать в отставку. На своей странице в Instagram он написал:

"Большое спасибо за великодушие дорогого и смелого народа Ирана и его властей за последние 67 месяцев. Я приношу мои искренние извинения за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время неё. Будьте счастливы и храните достоинство".

В последние дни Зариф, сыгравший большую роль в заключении ядерной сделки между Тегераном и "шестёркой" международных посредников на официальных мероприятиях не присутствовал. Его отставка, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать об обострившемся противостоянии сторонников реформ и консерваторов в иранском руководстве.

Зариф занимал пост главы МИДа с 15 августа 2013 года, был постпредом Исламской Республики при ООН.