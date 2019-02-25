Венгрия вспоминает жертв коммунистических репрессий. 72 года назад - 25 февраля 1947 года советские военные арестовали депутата популярной национал-либеральной Партии мелких хозяйственников - политических оппонентов коммунистов из Венгерской партии трудящихся. Бела Ковач был вывезен в Советский Союз и пробыл в заключении вплоть до 1956 года. Этот арест был лишь одним из первых.

"Жертвы коммунизма - не только те, кто погибли. Каждый, кто так или иначе пострадал от режима, - жертва. Тот, кто не осуществил задуманного. Тот, кто не смог жить так, как хотел. Все те, кто родились и жили в этом регионе. Мы все - жертвы коммунизма", - говорит директор Дома террора Габор Таллай.

Мероприятия, посвященные трагическим страницам венгерской истории, проходят с 2000 года - за учреждение Дня памяти тогда проголосовали все представленные в парламенте политические партии.