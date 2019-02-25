Каталонцы не желают видеть короля. Сотни человек вышли на улицы Барселоны в воскресенье, чтобы выразить свое недовольство визитом Филиппа VI. Он прибыл в автономию для участия в Конгрессе, посвященном инновациям в мобильных технологиях, в то время как в Мадриде проходят судебные слушания по делу о проведении в Каталонии референдума о независимости в октябре 2017 года. На скамье подсудимых - 12 региональных политиков. Ранее король охарактеризовал их действия как "безответственные и недемократичные". Те же слова можно адресовать и самому монарху, уверены протестующие.

"С его одобрения в октябре прошлого года по стране прокатилась волна репрессий. А теперь он говорит о демократии. Вообще, имеет ли он право о ней говорить? Его отца назначил королем диктатор. Сам он стал королем, только потому что был сыном Хуана Карлоса*", - говорит манифестант.

"Прогнившие бурбоны", "Свободу политзаключенным" - такие плакаты можно было увидеть в руках протестующих. В ходе манифестации сторонники независимости кидали в полицейских яйца, жгли фотографии Филиппа VI и пели.