Фрукты и овощи: "брексит" во благо?

Лондон. Час ночи. До "брексита" менее пяти недель.

Компания EuroFrutta - один из крупнейших дистрибьюторов овощей и фруктов в британской столице. Почти вся продукция выращена в Европе. Почти все сотрудники - европейцы.

"До референдума о выходе из ЕС найти желающих работать по ночам не составляло никакого труда. Теперь это очень сложно", - признается Дэниел Фулгони из EuroFrutta.

Компания поставляет свежие овощи и фрукты в рестораны, отели, школы. Как скажется на бизнесе "брексит", до сих пор непонятно. Сам Фулгони голосовал против выхода страны из Евросоюза. Его беспокойство растет:

"Брокколи, сельдерей, клубника - вся эта привычная для британцев продукция приходят к нам сейчас из Испании. "Брексит" все ближе, а ясности в том, что нас ждет, нет".

В то же время, далеко не все британские предприниматели лишились сна. Некоторые верят, что "брексит" подарит им новые возможности для развития бизнеса.

"Треть фруктов и овощей поставляет Великобритании ЕС. Общий объем торговли равен 10 млрд евро в год. Но сотрудники самого большого в Лондоне рынка New Covent Garden Market призывают отнестись к возможному выходу страны из ЕС без сделки философски", - говорит Люк Ханрахан, корреспондент "Евроньюс".

"Возможно, это и будет кошмаром. Но мы подготовились к нему, как могли", - говорит Джастин Дэньер, сотрудник Covent Garden Supply Imports & Direct Sales Ltd.

Гари Маршал - директор New Covent Garden Market. В ходе референдума он проголосовал за "брексит"

"Выход без сделки - лучшее, что может теперь произойти. Мы решим проблемы потом - нам всегда это удавалось. Сейчас принято считать тех, кто поддержал идею "брексита", необразованными, невеждами. За мной же закрепилась репутация преуспевающего бизнесмена во всей Европе. Я руковожу самым крупным в Великобритании рынком. И это я невежда?", - говорит Маршал.

Выход страны из ЕС без сделки грозит британцам введением пошлин на импорт продуктов питания. А значит, цены могут вырасти, предупреждают эксперты. Сами же жители Соединенного Королевства, похоже, до сих пор не определились: несет ли "брексит" благо или вред.