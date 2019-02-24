Лидер КНДР отправился на новую встречу с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она откроется 27 февраля в Ханое.

Как всегда северокорейский лидер, не испытывающий доверия к самолетам, отправился в путь на своем бронепоезде. Как ожидается, дорога займет более двух суток - Ким Чен Ыну придется преодолеть 4,5 тыс км, в том числе по территории Китая, который был одним из главных посредников на переговорах по организации саммита.

Лидеры КНДР и США попытаются договориться о дальнейших шагах по сворачиванию ядерной программы Северной Кореи взамен на экономические уступки и гарантии безопасности со стороны США.

Это встреча станет уже второй по счету: менее года назад - в июне 2018 - Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались в Сингапуре. Тогда была подписана совместная декларация о намерениях сторон по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что готов начать процесс снятия санкций с КНДР, но ждет что Пхеньян первым сделает шаг навстречу.

"Санкции США все еще на месте. Я бы хотел снять их, но сначала должен увидеть шаги навстречу с другой стороны", - сказал американский лидер во время выступления перед журналистами в Белом доме.

На успешный итог саммита рассчитывают все страны региона, которые в той или иной степени затронуты ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.