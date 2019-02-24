Кризис в Венесуэле: Гуайдо намерен встретиться с Пенсом

В венесуэльском городе Сан-Антонио-дель-Тачира недалеко от границы с Колумбией произошли столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии. Поводом послужила попытка оппозиции доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. Сообщается о гибели нескольких человек и множестве пострадавших. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный легитимным главой Венесуэлы целым рядом стран, находится в колумбийском городе Кукута.

Политик сообщил, что примет участие в заседании стран Группы Лимы, которое пройде в столице Колумбии Боготе 25 февраля. "Я встречусь с министрами иностранных дел региона, а также с вице президентом США Майклом Пенсом, чтобы обсудить возможные дипломатические решения (кризиса) и вопросы сотрудничества", - сказал, в частности, Гуайдо.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что его страна прекращает дипломатические отношения с Колумбией.

"Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с правительством Колумбии. Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну!" - заявил Мадуро во время митинга в Каракасе.

Напряженная ситуация сложилась на границе Венесуэлы и Бразилии. Власти последней направили в приграничный город Пакарайма силы федеральной и военной полиции. Решение было принято после так недалеко от Пакараймы произошли столкновения требующих еды и лекарств венесуэльцев с Национальной гвардией.

Участник протеста: "Мадуро говорит, что в Венесуэле нет голодающих и умирающих от голода детей. Они есть! Это он сидит в своем доворце, а мы здесь пашем. Не он. Между тем, он является президентом Боливарианской Республики".

На фоне столкновений на границе с Колумбией порядка 60 венесуэльских военных бежали в соседнюю страну. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер.