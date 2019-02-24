Очищение через обличение: в Ватикане завершился антипедофильский собор

В Ватикане завершился исторический собор, посвященный борьбе с педофилией в католической церкви. Он был созван по инициативе папы римского Франциска после череды громких скандалов, фигурантами оказались в том числе видные иерархи. На протяжении десятилетий случаи педофилии замалчивались церковью. Однако по мнению Франциска настало время обличить тех, кто преступил Евангелие.

"Никакого объяснения надругательствам над детьми быть не может. Мы должны со смирением и мужеством признать, что мы стоим лицом к лицу со злом", - заявил понтифик. - Необходимо превратить это зло в возможность для очищения". Он назвал педофилов в рясе с "орудием сатаны" и призвал бороться с ними, а не замалчивать их преступления, как это делалось раньше.

"После этого собора уже никто не сможет сказать, что он не знал или не был в курсе. Теперь мы должны действовать", - заявил Euronews Архиепископ Люксембурга Жан-Клод Холлериш.

Однако пока речь лишь о намерениях, пусть и благих. В субботу в Риме прошел марш жертв сексуального насилия со стороны священников и для них говорить о каких-либо реальных переменах в католической церкви еще рано. Ведь речь, по сути, идет о крайне консервативной организации, которая лишь начинает осознавать какой урон ее имиджу наносят скандалы о педофилии.

Вот, что заявил представитель ассоциации людей, пострадавших от рук священников. "Нельзя изменить в одну секунду ту культуру замалчивания, которая формировалась на протяжении десятилетий. Если вы скажете: "Это нехорошо, давайте поговорим об этом", - то от этого ничего не изменится. А ведь мы уже давно призывали церковь открыть глаза на происходящее", - говорит Питер Саундерс, основатель Ассоциации лиц, подвергшизся насилию в детстве (Великобритания).

Встреча, посвященная проблеме педофилии среди священников, проходила на протяжении четырех дней. На основных заседаниях, на которых зачитывались доклады на тему, присутствовал лично Папа Франциск. Всего в съезде, который по форме и содержанию сопоставим с чрезвычайным синодом, приняли участие почти 200 иерархов католической церкви со всей планеты.