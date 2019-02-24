Папа Франциск: "Педофилы - орудие сатаны"

С "жертвоприношениями детей в языческих культах" сравнил папа Франциск педофилию в рядах служителей Римско-католической церкви. В заключительной речи четвертого дня встречи иерархов в Ватикане, понтифик призвал собравшихся сделать все, что никто и никогда не мог "покрывать подобные преступления".

В первой в истории церкви встрече, посвященной защите несовершеннолетних и состоявшейся по инициативе папы Франциска, приняли участие 190 иерархов со всего мира. Поводом для ее созыва послужили ставшие достоянием общественности преступления священников-педофилов, которые охватили все католические общины и сильно подорвали авторитет и доверие к Римско-католической церкви.

"Человек, принявший сан и избранный Богом, чтобы вести наши души к спасению, уступает в борьбе с собственной телесной слабостью (или болезнью), становясь тем самым орудием сатаны, - заявил Франциск. - В этих преступлениях мы видим руку зла, которая не щадит даже невинных детей"...

Наблюдатели отмечают, что большинство громких дел о надругательстве над несовершеннолетними со стороны священнослужителей восходят к 1970-1980 годам прошлого столетия и отбрасывают тень на понтификат Иоанна Павла II, объявленного святым в 2014-м. В представленных на встрече докладах прозвучали рекомендации о полной прозрачности, об обязанности докладывать обо всех подозрительных случаях, а также о необходимости проведения образовательной и подготовительной работы в семинариях.

Признав вину церкви перед жертвами, понтифик все же подчеркнул, опираясь на статистику, что насилие над детьми в 95 % случаев происходит в семье и лишь в 5 % - в общественных институтах (школе, спортивных секциях); на долю церкви приходится около 2% всех случаев. Критики Римско-католической церкви заявили в свою очередь, что сведя педофилию к "козням дьявола", папа Франциск в который раз отказался рассматривать ее как "системную проблему самой церкви".