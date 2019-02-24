Первый успешный запуск крылатой ракеты с подводной лодки "Гадир" произвели в воскресенье вооруженные силы Ирана. Испытания прошли в ходе масштабных военно-морских учений "Велаят-97", пуск производился из подводного положения.

В маневрах, которые прошли с пятницы по воскресенье, участвовали более 100 единиц военной техники, включая подводные лодки, миноносцы, ракетные корабли, самолеты и вертолеты. Они охватывали площадь более двух миллионов квадратных километров в восточной части Ормузского пролива, в Оманском море и в северной части Индийского океана.

"Успешно испытав различные типы подводных ракет и торпед, мы завершили отработку оборонительной тактики военно-морских сил", - прокомментировал цель испытаний контр-адмирал Хамзе Али Кавиани, официальный представитель "Велаят-97".

В учениях, воспроизводивших условия реальной войны на море, впервые была задействована субмарина "Фатех", которую в феврале представил президент Ирана Хасан Роухани.