Новый смартфон от Huawei со складывающимся экраном

Компания Huawei представила новый смартфон Mate X со складывающимся экраном. Легким движением руки телефон превращается в планшет: в развернутом виде диагональ экрана достигает 8 дюймов.

Как сообщается, телефон очень быстро заряжается, достигая 85% буквально за полчаса. Кроме этого Mate X будет поддерживать стандарт связи 5G.

Модель поступит в продажу примерно в середине этого года. Телефон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной памяти составит 512 ГБ.

В Европе Mate X можно будет купить за 2299 евро. Отметим, что это несколько дешевле, чем за аналогичный смартфон, который ранее представила компания Samsung. Впрочем, это отличие не единственное - аппарат от китайской компании чуть тоньше, а экран чуть шире.