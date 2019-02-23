Концерт в Колумбии в поддержку венесуэльской оппозиции

Тысячи человек посетили благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции. Шоу прошло в Колумбии у города Кукута, где находятся 500 тонн гуманитарных грузов, переданных странами, признавшими Хауна Гуайдо президентом Венесуэлы. Лиде оппозиции заявил, что несмотря на запрет на выезд из страны, приехать в Колумбию, ему помогли военные.

Хуан Гуайдо, лидер оппозиции: "Как мне удалось попасть в Колумбию? Я здесь, поскольку вооруженные силы Венесуэлы тоже приняли в этом участие".

Говорят зрители:

"Народ Венесуэлы и Колумбии выступают единым фронтом за свободу. Для нас это самая большая ценность".

"Это здорово. Столько здесь людей. Всех объединяет надежда, что правительство Мадуро скоро падет. Венесуэльцы будут получать гуманитарную помощь. А еще столько хороших артистов было!"

Гуайдо заявил, что помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля и обвинил власти в том, что те пытаются помешать ее доставке. Одновременно с концертом в Колумбии в Венесуэле сторонники президента Мадуро организовали свой концерт.