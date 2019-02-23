Мадуро разорвал отношения с Колумбией

Грузовики с иностранной гуманитарной помощью для Венесуэлы в субботу пересекли границу с Колумбией. Их встретил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вместе со своими сторонниками.

По приказу Николаса Мадуро полиция и военные попытались блокировать фуры. В результате на границе вспыхнули столкновения. Сообщается десятках пострадавших и погибших. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены.

Однако не все военные исполнили приказ Мадуро. По поступающим данным, около двух десятков солдат и офицеров перешли на сторону оппозиции. Гуайдо призвал вооруженные силы "защитить народ Венесуэлы" и "не участвовать в кровопролитии".

Тем временем Мадуро назвал доставку гуманитарной помощи провокацией и "дешевым шоу олигархии". В ответ он объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией и дал Боготе 24 часа на эвакуацию сотрудников колумбийского посольства в Каракасе.

Сам же Мадуро направился на митинг своих сторонников, в ходе которого вновь заявил, что попытка переворота в Венесуэле не удалась и что он продолжит оставаться у власти. По данным властей в митинге, который завершился без происшествий, приняли участие около 20 тысяч человек.

Тем временем в субботу исполнился ровно месяц с момента, как Венесуэла погрузилась в глубокий политический кризис. 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны: его тут же признали США и некоторые страны региона, о своей поддержке объявил ЕС.