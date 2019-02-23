Венесуэла: концерт как оружие

Благотворительный концерт в поддержку оппозиции Венесуэлы состоялся в пятницу у города Кукута на колумбийской стороне международного моста Тиендитас. В Кукуте находятся 500 тонн гуманитарных грузов, переданных странами, которые признали Хауна Гуайдо президентом Венесуэлы.

В концерте приняли участие более 30 популярных музыкантов из США, Аргентины, Испании . Мексики, Швеции, Венесуэлы и других стран. Шоу под лозунгом "Помощь Венесуэле в прямом эфире" было организованно и профинансировано британским мультимиллионером Ричардом Брэнсоном, на него пришли десятки тысяч зрителей с обеих сторон границы.

«Мы должны попытаться помочь тем, кто не получает медицинской помощи, - говорит Брэнсон. - Помочь тем, кто голоден. Я надеюсь, что сегодня, после этого концерта мы сможем начать поставки в Венесуэлу, чтобы люди не страдали так сильно».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал мероприятие "дешёвым и фальшивым шоу для оправдания силового вмешательства". По данным Каракаса, в Кукуте наблюдается скопление американских военных.

На венесуэльской стороне, в 300 метрах от шоу Брэнсона, власти Каракаса организуют свой концерт под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы!".