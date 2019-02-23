Педофилия в церкви: голоса жертв должны быть услышаны

Голоса людей, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны священников католической церкви, долгое время не слышали. Но сейчас они звучат все громче. Демонстранты, собравшихся у стен Ватикана, хотят высказаться, в надежде, что их в конце концов, услышат. Среди манифестантов - активисты международной правозащитной организации ECA global, которые пережили в своей жизни драматические моменты.

"Я здесь, потому что крайне важно, чтобы на этот саммит обратили внимание", - говорит Жан-Мари, - Нас, правда, не пригласили принять участие в дискуссии".

"Должен сказать, что я просто обязан здесь находиться. Речь не идет о том, хочу я этого, или нет. Я должен. - считает Джеймс - Но мне сложно и быть здесь, и говорить о том, что со мной случилось, когда был подростком".

Сусана Филовска, "Голос веры": "В ответ на молчание люди должны высказывать свое мнение. Каждый должен это делать, не только те избранные, что участвуют саммите."

Впервые на событие такого масштаба собралось и столь много светских организаций. Со стороны их представителей в адрес церкви звучит множество вопросов, в числе которых - защита несовершеннолетних, жестокое обращение с женщинами.