Ар Келли взят под стражу после обвинений в насилии

Американскому певцу Ар Келли предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. От действий музыканта пострадали четыре девушки, в числе которых несовершеннолетние.

Келли был взят под стражу после того как сам пришел в отделение полиции. Ранее в США показали документальный фильм, в котором о своем опыте общения с певцом рассказали несколько женщин.

Уроженец Чикаго, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х. Певец трижды становился лауреатом музыкальной премии "Грэмми".

Он стал первым музыкантом, который играл в баскетбол в профессиональной лиге на момент подписания контракта со звукозаписывающей студией.