Поезд с трофейным оружием из Сирии

Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков отправился по городам России с Казанского вокзала Москвы. Акция проводится министерством обороны России по решению президента Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет почти 29 тысяч километров и вернется в Москву 27 апреля. Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии.

Начальник отдела главного военно-политического управления ВСРФ, герой-полковник Дмитрий Серобаба говорит: "Все экспонаты реальные, на крупногабаритной технике даже подписано, где в них попадали боеприпасы, снаряды".

Из Москвы передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская: "Интерактивная карта с передвижением поезда расположена на сайте министерства обороны, а экскурсоводы здесь — те, кто принимал участие в военной операции в Сирии".

Всего на выставке представлены 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. Некоторые образцы произведены в европейских странах НАТО.

Майор Александр Кально объясняет: "Этот поезд есть, чтобы показать людям, против чего мы воюем в Сирийской арабской республике".

Сначала поезд из Москвы отправится в Севастополь, а оттуда — во Владивосток. Всего эшелон из 20 вагонов сделает остановки в 60 городах.

Вот что говорят посетители выставки:

Видим по технике, что им противостояли действительно серьёзные вооружения и радует, что они выходят с честью, достоинством, побеждают".

"Сирия — это очередной пример того, как наше государство помогает дружественным государствам".

На каждой остановке поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.