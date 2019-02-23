Выборы на фоне угроз

В Нигерии после недельной задержки проходят президентские и парламентские выборы. На высший пост баллотируются 73 кандидата. На места в Национальной ассамблее и Сенате претендуют представители 91 партии. Участие в голосовании смогут принять более 84 млн избирателей.

Эксперты отмечают, что основная борьба за пост президента развернется между действующим главой государства Мухаммаду Бухари и представляющим оппозицию бывшим вице-президентом Атику Абубакаром.

Баллотирующийся на второй четырехлетний срок президент Мухаммаду Бухари уже опустил в урну свой бюллетень в родном городе Даура в штате Кацина. Атику Абубакар проголосовал в штате Адамава. Оба фаворита президентской гонки представляют мусульманский Север.

На этом фоне поступают сообщения о нападениях радикальных исламистов. Ранее террористическая группировка "Боко-Харам" выступила с угрозами против тех, кто намерен проголосовать.

В северо-восточном штате Йобе боевики напали на жителей города Гейдам за несколько часов до открытия избирательных участков. Примерно в то же время прогремели взрывы в Майдугури, столице штата Борно, также расположенного на северо-востоке страны: погиб один солдат, 20 человек получили ранения.