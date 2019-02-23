Парламентские выборы по новой системе

В воскресенье граждане республики Молдова голосуют на парламентские выборах , которые впервые пройдут по смешанной системе: половина депутатов парламента будет избрана по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

По данным последних соцопросов, около половины мандатов в будущем парламенте может получить поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов. Остальные разделят между собой правящая Демократическая партия, а также оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), в который вошли проевропейские Партия действия и солидарности и Платформа "Достоинство и правда".

Предвыборная кампания сопровождалась скандалами: так, лидеры оппозиции утверждают, что политические соперники пытались отравить, а социальная сеть Facebook заявила о попытках со стороны работников правительства повлиять на избирателей.

В субботу в Кишинёве состоялась демонстрация, посвящённая трудовым мигрантам. Сотни людей принесли на главную площадь столицы у здания правительства обувь своих родственников, уехавших за границу в поисках лучшей доли.