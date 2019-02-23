Кубинцы выскажут мнение о новой конституции

Более восьми миллионов кубинцев на предстоящем референдуме выскажут свое мнение относительно новой конституции страны. В числе ключевых изменений - признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом в основном законе по-прежнему будут закреплены руководящая роль Коммунистической партии и социалистический характер государства.

Говорят кубинцы:

"Я проголосую за Кубу. Скажу "да", чтобы помочь президенту Диасу-Канелю. Мы переживаем тяжелые времена. А в такие дни мы должны проявить себя. Я сторонница Кастро".

Луис голосовать не пойдет: "Все это ничего не изменит. "Да", "Нет", не имеет значения. Это ничего не решит. Все это голосование, так, просто спектакль".

До сих пор в стране действует Конституция, принятая 1976 году при Фиделе Кастро. Хотя в начале 21 века в нее вносились изменения. Подготовкой нынешнего документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.