Америка готовится поставить в Венесуэлу оружие под видом гумпомощи?

Под видом гуманитарной помощи США планируют перебросить в Венесуэлу оружие для оппозиции, утверждают власти России. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, операция готовится "по всем правилам военной науки". Груз якобы будет включать крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, а также переносные ЗРК.

"Есть данные, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы", - заявила Захарова в пятницу.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что с 23 февраля в страну начнет поступать американская гуманитарная помощь, центры сбора которой уже действуют в соседней Колумбии, Бразилии, а также на острове Кюрасао.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границ и приведении армии в полную боевую готовность. При этом Мадуро заявил, что Каракас готов принимать помощь от России, а также Евросоюза.