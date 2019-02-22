Ватикан: «нам нужен общий кодекс поведения»

В Риме и Ватикане не прекращаются манифестации в поддержку жертв священников-педофилов. К ним присоединяются и священнослужители — участники конгресса, посвящённого этой проблеме. Епископы полагают, что результатом конференции должен стать всеобъемлющий кодекс поведения католических священников:

Жан-Клод Оллериш, архиепископ Люксембургский:

«Результат определённо будет, но неизвестно, будет ли он к окончанию конференции, поскольку специалисты должны тщательно подготовить его. Нам необходимо, я полагаю, нечто всеобъемлющее для всей церкви».

Жан-Шарль Журдан, апостольский администратор Эстонии:

«Если бы у нас не было надежд, мы бы не собрались здесь. Сегодня мы ощущаем скорбь и стыд».

К открытию второго дня конференции участникам были розданы документы ООН о борьбе против насилия в отношении детей, а в дебатах будет принимать участие представительница Генсека Организации.