Каталония: протесты на фоне забастовки

В ночь на пятницу сторонники независимости Каталонии перекрыли ряд автомагистралей автономии. Участники акций протеста строили баррикады и поджигали автомобильные покрышки. Несколько человек задержаны. В Барселоне не обошлось без столкновений манифестантов с полицией. Пострадали порядка 60 человек, в их числе стражи порядка.

Протестные шествия начались накануне. Митингующие выступали против судебного процесса над региональными политиками. Митинги прошли в рамках всеобщей забастовки. Слушания в Верховном суде Испании начались на прошлой неделе. На скамье подсудимых 12 фигурантов. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Прокуратура требует для обвиняемых до 25 лет тюрьмы.

Референдум о независимости Каталонии, который Мадрид счел незаконным, состоялся 1-го октября 2017 года. 27-го октября каталонский парламент принял декларацию о независимости, после чего против руководителей автономии и были заведены уголовные дела. Некоторые политики, включая экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, бежали из страны.