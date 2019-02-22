Антипедофильский собор, день второй

В Ватикане продолжает работу съезд иерархов Римско-католической церкви, посвящённый защите несовершеннолетних от домогательств священников-педофилов. Заседание началось с молитвы и заслушивания свидетельств пяти пострадавших от сексуального насилия. Они призвали собравшихся призвать к ответу иерархов виновных в укрывательстве преступлений священников, совершённых в их епархиях.

Кардинал Освальд Грасиас призвал коллег не бояться выносить сор из избы:

"Церковь не живёт в собственном закрытом мире. Церковь живёт в мире и вместе с миром. Виновные в преступном поведении подлежат суду гражданских властей. Хотя церковь не работает на государство, она признает силу гражданских законов и полномочия государства".

Он также подчеркнул, что проблема педофилии не сводится к конкретным преступникам, а является вызовом для церкви в целом.

"Ни один епископ не имеет права сказать: проблема развратного поведения в лоне церкви его не касается, потому что в его епархии такого не случается, это проблема касается только США, Европы или Австралии. Это, братья и сёстры, не правда. Смею вас уверить: подобное случается во всём мире – и в Азии, и в Африке тоже. Но даже если это не так, мы должны нести общую ответственность".

По словам архиепископа Чикагского кардинала Блэза Джозефа Цупича, проблема педофилии разрослась до катастрофических размеров из-за системных недостатков в организации Римско-католической церкви.

"Нельзя препятствовать сообщению о преступлении, ссылаясь на правила секретности и конфиденциальности. Нельзя дискриминировать и мстить людям за то, что они сообщили обвинения в адрес епископа церковным властям".

Между тем, общественность требуют от Ватикана расширить расследование случаев сексуальных домогательств, уделив особое внимание женским монастырям.

Бывшая монахиня Мэри Диспенза:"Как вы знаете, сейчас много внимания уделяется случаям домогательств в отношении монахинь со стороны священников. Хорошо, что это наконец происходит, потому что речь идёт о шокирующих фактах. Но нам еще предстоит пролить свет на тысячи случаев домогательств со стороны монахинь".

Ватиканский съезд, посвящённый проблеме педофилии, беспрецедентен: по своему масштабу он приближается к церковному собору. Встреча, в которой принимают участие 190 иерархов Римско-католической церкви, завершится в воскресенье.



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