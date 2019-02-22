Инвесторы обеспокоены делом Калви

Арест и предъявление обвинений инвестору Майклу Калви – одна из главных тем, которую члены Ассоциации европейского бизнеса обсудили на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Днем ранее американскому финансисту, основателю инвестиционной компании Baring Vostok были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Йохан Вандерплатце, председатель правления Ассоциации европейского бизнеса, удивлен, что дело Калви было квалифицировано как уголовное:

"У Майкла Калви такой послужной список, он так много сделал для улучшения инвестиционного климата в стране. Меня поражает, что в отношении этого человека были приняты меры уголовного наказания, в частности, арест".

"Дело Baring Vostok сейчас активно обсуждается в сообществе иностранных инвесторов, которые ведут дела в России. Мы просим, чтобы это дело рассматривалось в соответствии с гражданским, а не уголовным законодательством", - говорит глава АЕБ Франк Шауфф.

"Арест Майкла Калви, человека с безупречной деловой репутацией, шокировал без преувеличения всех иностранцев, которые делают бизнес в России. Они, как и представители российской бизнес-элиты, уверены, что речь идет о корпоративном споре, который должен решаться в суде, без ареста и участия силовиков. У многих есть опасения, что инвестиционный климат в России может быть безнадежно испорчен", - передает из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.