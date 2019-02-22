Пол Уилан останется под стражей ещё 3 месяца

На три месяца - до 28 мая - продлён срок ареста в России Пола Уилана, гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады. Лефортовский суд Москвы принял во внимание доводы следствия о том, что на свободе Уилан, обвиняемый в шпионаже, может воспользоваться консульской помощью одной из четырех стран и покинуть Россию. Из-за секретности материалов дела заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Защита просила перевести своего клиента под домашний арест, обещая предоставить ему квартиру в Москве. Но суд меру пресечения обвиняемому не смягчил.

Бывший морской пехотинец, Пол Уилан официально работает в службе безопасности компании BorgWarner и часто приезжает в Россию. Он был задержан в Москве 28 декабря по обвинению в получении сведений, содержавших государственную тайну.

Уилан вину отрицает и утверждает, что приехал в Москву на свадьбу друга. Он содержится в СИЗО Лефортово, где его посетили в четверг представители дипмиссии США,