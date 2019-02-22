Кризис системы здравоохранения Венесуэлы

В Венесуэле больные испытывают невероятные страдания. Люди начинают ценить здоровье после того, как теряют его, но серьёзно заболеть в Венесуэле - это практически смертный приговор.

Один из врачей этой больницы согласился показать нам, насколько плохо обстоят дела в государственной системе здравоохранения Венесуэлы.

Он рассказал, что в больнице не хватает самого необходимого: бинтов, перчаток, плазмы.

"Например, не всегда есть в наличии антибиотики, поэтому если пациенту нужен конкретный препарат, которого у нас нет, нам приходится просить его достать необходимое лекарство. А если его невозможно найти, то мы предлагаем замену, но другой препарат может не подойти, и его запасы тоже ограничены. Поэтому чаще всего заканчиваются самые простые вещей, но и более сложного оборудования, скажем, хирургических инструментов, тоже не хватает", - объяснил доктор.

Мы не показываем лицо врача и не называем его имени, чтобы защитить его. Ведь пропустив нас на территорию больницы, он уже очень многим рискует. Перед нами настоящая катастрофа, которую венесуэльское правительство пытается скрыть от остального мира.

Медперсонал утверждает, что в родильном отделении только с ноября по декабрь из-за недостатка медикаментов умерло около 35 младенцев. В больнице нет смеси для детского питания, на всех детей не хватает и бутылочек для кормления.

Повсюду списки необходимых вещей, которые пациентам нужно иметь с собой: в больнице нет ни подгузников, ни дезинфицирующих средств, ни пелёнок. Больничная аптека не работает, по словам врачей, медикаментов там всё равно практически нет. В реанимации нейрохирургического отделения только одна койка и не работает аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Дядя Натали был госпитализирован на прошлой неделе.

“Когда речь заходит о здоровье, то понимаешь, что в стране кризис. Медсёстры подходили ко мне, говорили, что у них есть нужный антибиотик, и предлагали обменять его на молоко, - рассказала Натали. - В такие моменты становится ясно, насколько всё плохо, если лекарства нет и можно только выменять его на еду. Мне пришлось так поступить, у меня не было выбора".

Венесуэльские больницы отражают жизнь всей страны, некоторые помещения выглядят заброшенными. На кроватях может не быть матраса, в ванных комнатах нет воды или света.

Рафаэль, один из пациентов больницы, рассказал, что из-за отсутствия электричества ночью медперсоналу приходится что-то зажигать, чтобы он принять лекарство.

У Рафаэля рак. Ему сделали операцию, но болезнь вернулась, а значит, всю семью ожидают сложные времена. Кармен, мама Рафаэля показала нам список необходимых анализов и расценки лаборатории. Её пенсия 18000 боливаров, некоторые анализы из списка Рафаэля стоят в два раза дороже. Она не знает, что делать.

Проблема здоровья нации приобрела политическое значение. Президент Николас Мадуро говорит, что никакого кризиса нет и оппозиция просто пытается подорвать доверие к его правительству.

Оппозиционеры утверждают, что стране жизненно необходима помощь и уже собраны тонны гуманитарного груза, который сейчас находится на границе с Колумбией, по распоряжению президента еду и медикаменты не пропускают в Венесуэлу.

В больничных коридорах активно обсуждают гуманитарный груз.

Медсёстры подчёркивают, что так больше не может продолжаться. Больнице нужны лекарства: люди умирают без необходимых медикаментов.

Говорят, что персонал детских больниц выйдет на демонстрацию, чтобы правительство пропустило медикаменты, которые находятся на складах в Кукуте. Эти лекарства нужны не только пациентам, но и семьям медиков.

Во времена политической нестабильности в стране, система здравоохранения, как и другие государственные учреждения, находится в двух шагах от пропасти. Неизвестно, насколько может ухудшиться ситуация, сколько ещё людей погибнет, но очевидно, что в ближайшее время изменений к лучшему ждать не стоит.