Певец R. Kelly обвиняется в насилии

Официальные обвинения в 10 случаях жестокого сексуального насилия предъявлены американскому певцу и музыканту Ар Келли (R.Kelly). Некоторые из них касаются несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 лет.

Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли) - обладатель трёх премий Грэмми.

В минувшем январе адвокат одной из его предполагаемых жертв передал в прокуратуру видеозапись, на которой поп-звезда предположительно занимается сексом с несовершеннолетней девушкой.

Ранее Ар Келли уже обвинялся в распространении детской порнографии и сексуальных домогательствах, но был оправдан. Все обвинения он отрицает.

Судебные слушания по делу 52-летнего музыканта состоятся 8 марта в Чикаго.