Париж: молодёжный марш в защиту климата

В Париже около тысячи подростков пропустили занятия и приняли участие в демонстрации в защиту климата и с требованием принять меры для борьбы с глобальным потеплением. Манифестации под этими лозунгами с участием молодёжи проходят в странах Европы уже несколько недель.

Шествие возглавила 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, ставшая звездой протестного движения.

Грета Тунберг: "Я даже представить себе не могла, что кампания примет такие масштабы. Это невероятно, и я каждый раз удивляюсь, когда кто-то ещё выходит на забастовку. Но мы, дети, не должны этого делать. Я бы хотела, чтобы взрослые взяли на себя ответственность и занимались этой проблемой, но они этого не делают, поэтому мы здесь собрались".

По данным ООН, четыре минувших года стали самыми тёплыми в истории метеонаблюдений. В организации подчёркивают, что выбросы парниковых газов в атмосферу и меры по адаптации к изменениям климата должны стать мировым приоритетом.

Накануне в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что Евросоюз в ближайшие десять лет потратит сотни миллиардов евро на борьбу с этой проблемой. Об этом он заявил во время совместного выступления с Гретой Тунберг.