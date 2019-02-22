«Луна обетованная»

Большой шаг для Израиля: с мыса Канаверал стартовала ракета «Фалкон-9», которая вывела в космос космический аппарат «Берешит» — что значит «В начале», название первой книги Торы.

Если программа полёта будет выполнена, Израиль станет четвёртой в истории страной, чей аппарат успешно прилунился. При этом это будет первый не только израильский, но и частный подобный зонд. Посадка по программе запланирована на 11 апреля.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

«Я очень горд. Китай, Россия и США уже это сделали, теперь наша очередь. Мы маленькая гигантская страна».

Программу финансировали частные лица. Поэтому, в рамках довольно скромного бюджета, модуль вышел небольшим и не обзавёлся собственной ракетой, а отправился «попутчиком» вместе с ещё парой спутников.