ФРГ: рекордный профицит бюджета

В Германии несмотря на замедление экономики по итогам прошлого года зафиксирован рекордный профицит бюджета — 58 миллиардов евро. Это самый высокий профицит за последние 28 лет, с момента воссоединения страны.

Эксперты Федерального статистического ведомства объясняют превышение доходов над расходами благоприятной ситуации на рынке труда, а также увеличением налоговых поступлений и социальных взносов.

Профицит отмечен на всех государственных уровнях — федеральном, земельном, местном и в кассах обязательного социального страхования. Самый высокий показатель— в казне федерального правительства: почти 18 миллиардов евро.

В 2017 году профицит в германии составил около 36 миллиардов евро.